МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в августе 2018-2019 финансового года составил 200,344 миллиарда долларов против дефицита в 119,695 миллиарда долларов в июле, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что дефицит бюджета страны за месяц составил 195 миллиардов долларов.

Годом ранее в августе в стране был зафиксирован дефицит бюджета в размере 214,148 миллиарда долларов.