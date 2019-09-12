Дефицит бюджета США в августе составил $200,344 млрд
МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в августе 2018-2019 финансового года составил 200,344 миллиарда долларов против дефицита в 119,695 миллиарда долларов в июле, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что дефицит бюджета страны за месяц составил 195 миллиардов долларов.
Годом ранее в августе в стране был зафиксирован дефицит бюджета в размере 214,148 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/state_regulation/20190912/830319248.html