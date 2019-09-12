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МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Принятых Банком России мер по сдерживанию потребкредитования достаточно, темпы роста выдачи по итогам 2020 года составят около 9%, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"По оценке Минэкономразвития, темпы роста потребкредитования снизятся до 4%. Правда, нам кажется слишком пессимистичной и оценка Центрального банка в районе 10%. Нам кажется, меньше 10%, но точно ближе к 10%, чем к 4%. Но это существенное и так сокращение. Мы считали, что в этом после введения мер в следующем году уже 9% может быть, не больше, 8-9%", — сказал Костин журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

"Мы не видим сегодня очень больших рисков в этой сфере и считаем, что уже принятые меры, которые с 1 октября вводятся, они адекватные", — ответил глава ВТБ на вопрос журналиста, какие дополнительные меры может принять ЦБ по ограничению потребкредитования.

Полемика в среде экономистов относительно потребительского кредитования началась еще в июне. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что высокая закредитованность населения в России не означает пузыря на рынке, это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин сказал, что экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году из-за того, что банки перестанут перекредитовывать граждан с высокими долгами.

Минэкономразвития в базовый сценарий прогноза, предполагающий стабильное развитие российской экономики, закладывает предпосылку о замедлении роста потребкредитования в РФ до 20% в 2019 году и до 4% к концу 2020 года. По мнению Орешкина, такое снижение возможно только в случае действенных мер со стороны ЦБ. Банк России в свою очередь такую оценку считает нереалистичной и прогнозирует рост потребкредитования в 2020 году на уровне 10%.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.