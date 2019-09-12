БУЭНОС-АЙРЕС, 12 сен /ПРАЙМ/. Инфляция в Аргентине в августе ускорилась до 4%, что оказалось чуть лучше прогнозов аналитиков, в годовом выражении она составила 54,5%, сообщил Национальный институт статистики.

Инфляция в Аргентине постепенно замедлялась четыре месяца подряд, в июле она составила 2,2% в месячном выражении.

"Общий рост потребительских цен зафиксирован в августе на уровне 4% по отношению к предыдущему месяцу", — отмечается в докладе.

Ранее эксперты, опрошенные ЦБ Аргентины, прогнозировали инфляцию в стране в августе на уровне 4,3% из-за итогов президентских праймериз.

Больше всего выросли цены на продукты питания, алкоголь и табак, транспорт, бытовую технику, услуги здравоохранения.

В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз 12 августа, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение. Тройка международных рейтинговых агентств снизила суверенный рейтинг Аргентины до преддефолтного уровня.