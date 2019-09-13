БРЮССЕЛЬ, 13 сен — ПРАЙМ. Евросоюз и США вряд ли заключат торговое соглашение, пока не будет ясности в торговой войне между Штатами и Китаем, сказал глава совета директоров Societe Generale в интервью РИА Новости.

"Я думаю, это должно быть отложено до того времени, пока у нас не будет некоторой ясности по поводу (торговой войны — ред.) США и Китая", — сказал о возможности заключения соответствующего соглашения.

Председатель совета директоров Societe Generale при этом не исключил окончания торговой войны США и КНР к весне следующего года ввиду грядущих выборов президента Соединенных Штатов.

Совет стран Евросоюза в середине апреля выдал Еврокомиссии мандат на переговоры с США от имени ЕС о создании договора по снятию пошлин на определенные промтовары, согласно которому в переговоры и в соглашение ЕС не планирует включать продукцию сельского хозяйства. При этом ЕС не намеревался заключать договор с США, пока те не отменят введенные в прошлом году дополнительные пошлины на импорт из ЕС стальной и алюминиевой продукции.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем в начале сентября сказала РИА Новости, что переговоры Евросоюза и США по торговому соглашению пока так и не начались, и когда это может произойти, неясно, — ведь Соединенные Штаты в данный момент весьма заняты вопросами Китая.