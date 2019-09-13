МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Сомнительные закупки почти на 800 миллионов рублей обнаружили активисты и эксперты Общероссийского народного фронта по итогам рейдов в три малых города в России, сообщил координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта.

"Город N" – инициатива активистов проекта ОНФ "За честные закупки". Вместе с экспертами активисты выезжают в населенные пункты с населением до 100 тысяч человек и проводят комплексную оценку закупок и бюджетных расходов. Информация о выявленных "сомнительных закупках" направляется в контрольные органы для дальнейшего расследования, а также заказчику для получения разъяснений.

"После трех выездов – в Белгородскую, Новосибирскую области и Пермский край – мы обнаружили сомнительные закупки почти на 800 миллионов рублей. Это та база, с которой мы сейчас работаем. Мы написали запросы в адрес правоохранительных органов, нам помогают региональные прокуроры, генпрокуратура и ФАС", — рассказал Гетта в интервью РИА Новости, добавив, что всего у общественников есть информация о сомнительных закупках в 20 российских городах на общую сумму более 1 миллиарда рублей.

В Пермском крае рейды был совершен в Соликамск, в Белгородской области — в Шебекино, в Новосибирской — в Бердск.

Он уточнил, что общественники не раскрывают заранее, в какие города они поедут с проверкой, чтобы главы муниципалитетов не успели скрыть имеющиеся проблемы. Координатор проекта ОНФ рассказал, что рассчитывает на "инстинкты самосохранения" местных властей и "профилактическое" значение рейдов. По его мнению, главы городов, где "не все в порядке", теперь будут стараться решать все местные проблемы, ожидая, что к ним в любой момент может приехать "ревизор". По итогам проверок 20 городов РФ эксперты ОНФ представят общий доклад с основными выводами и результатами системной отработки.

Гетта также рассказал, что формат "города N" будет тиражироваться. Так, в каждом федеральном округе будут отдельные координаторы проекта "За честные закупки" со своей командой из экспертов и активистов, которые смогут самостоятельно, без координации с центром, выезжать в любые регионы РФ. Гетта выразил надежду на то, что таких выездов станет больше — вплоть до нескольких рейдов в день.

Он также добавил, что рейды в малые города создадут базу для изменения 44 федерального закона "О госзакупках". Так, лично знакомясь с проблемами малых городов, разбираясь в конкретных причинах срывов закупок, эксперты смогут понять, в каких направлениях надо корректировать законодательство, чтобы "помогать главам регионов там, где они не справляются сами".