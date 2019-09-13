МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 11 сентября вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 10 миллионов долларов против оттока в 50 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Совокупные чистые оттоки из фондов акций и облигаций, ориентированных на Россию, составили 10 миллионов долларов против 50 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

При этом баланс по фондам, специализирующимся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), по итогам недели сложился положительным — 20 миллионов долларов против 10 миллионов неделей ранее. Это вторая неделя притока средств подряд.

"Инвесторы были не готовы пересматривать позиции на EM (развивающиеся рынки — ред.) на прошлой неделе: притоки в облигации остановились, как и оттоки из акций. Картина выглядит нейтрально и подтверждает наш взгляд, что акции более адекватно оценены, чем облигации на большинстве EM", — говорится в обзоре экспертов BCS Global Markets.