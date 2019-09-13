СОЧИ, 13 сен — ПРАЙМ. Банк России поддерживает предложенную Минфином новую систему добровольных пенсионных накоплений в стране, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума "Банки России — XXI век".

Минфин ранее разработал и направил на согласование в Минтруд законопроект c предварительным рабочим названием "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП), направленный на создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан и создание стимулов как для самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ.

"Да, мы поддерживаем это. Эта система больше направлена на то, чтобы совершенствовать существующую систему гарантированного добровольного продукта, это большое продвижение вперёд, те наработки, которые были, когда обсуждался индивидуальный пенсионный капитал, поэтому здесь полностью поддерживаю", — сказала Набиуллина.