МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль золотодобывающей компании Nordgold по МСФО в первом полугодии 2019 года увеличилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 9% и составила 61 миллион долларов, следует из сообщения компании.

Положительную динамику в компании объясняют в основном получением прибыли по деривативу в отчетный период в размере 27,3 миллиона долларов против убытка в 18,6 миллиона долларов годом ранее, которое было частично нивелировано списанием 34,5 миллиона долларов, связанным с активами Березитового рудника, находящимися на стадии вскрышных работ. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 6%, до 259,9 миллиона долларов в связи с ростом объемов производства во втором квартале, выручка возросла на 5%, до 621,8 миллиона долларов.

Во втором квартале чистая прибыль компании упала относительно первого квартала в 10,5 раза, до 6,1 миллиона долларов, скорректированный показатель EBITDA увеличился на 18%, до 144,3 миллиона долларов в основном в связи с увеличением объемов производства, рентабельность EBITDA снизилась до 42,5% с 43,3% кварталом ранее. Выручка возросла на 20%, до 339,2 миллиона долларов. Денежный поток от операционной деятельности увеличился на 64%, до 170,9 миллиона долларов, свободный денежный поток вырос в 24 раза, до 61 миллиона долларов.

Чистый долг компании в течение второго квартала снизился на 2% и на 30 июня составил 927,1 миллиона долларов, общий долг возрос на 3%, до 1,054 миллиарда долларов. Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня составили 126,6 миллиона долларов, увеличившись в течение второго квартала на 52%.Золотодобывающая компания Nordgold в первом полугодии 2019 года увеличила производство золота по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5%, до 470,5 тысячи унций, говорится в сообщении компании.

Положительная динамика отмечена в основном на фоне роста производства на новом руднике "Гросс", запущенном в сентябре 2018 года, и увеличения объема производства на руднике Bissa, частично невилированных временным снижением извлечения на рудниках Taparko и "Суздаль". В частности, объем производства на руднике "Гросс" составил 103,4 тысячи унций, комплекс Bissa-Bouly снизил производство на 2%, до 137,4 тысячи унций, Lefa – на 8%, до 93,4 тысячи унций, Taparko – в 2 раза, до 26,9 тысячи унций, "Суздаль" — на 24%, до 29,8 тысячи унций, "Березитовый" — на 8%, до 28,7 тысячи унций.

Во втором квартале добыча золота выросла по сравнению с предыдущим кварталом на 22%, до 258,7 тысячи унций в основном в связи с увеличением объема переработки руды на рудниках "Таборный", "Гросс", Lefa, "Ирокинда" и "Суздаль", а также с ростом коэффициента извлечения на рудниках Taparko, Lefa и "Суздаль". Объем продаж золота в первом полугодии вырос в годовом исчислении на 6%, до 475 тысяч унций, средняя цена реализации уменьшилась на 1%, до 1309 долларов за унцию. Во втором квартале продажи выросли относительно первого на 20%, до 258,8 тысячи унций при практически не изменившейся цене золота в размере 1311 долларов за унцию.

Капитальные вложения компании в первом полугодии снизились в годовом исчислении на 10%, до 215,2 миллиона долларов, во втором квартале – выросли относительно первого квартала на 4%, до 109,5 миллиона долларов. Себестоимость с учетом капвложений в действующие активы (AISC) снизилась во втором квартале на 7%, до 1038 долларов на унцию, в основном на фоне снижения общих денежных затрат, капитализированных вскрышных работ на руднике Taparko и капвложений в техническое обслуживание производственных мощностей на руднике Lefa.

Nordgold — золотодобывающая компания, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов.