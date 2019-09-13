ТОКИО, 13 сен — Dow Jones. Банк Японии становится более открытым для дальнейшего снижения и так уже отрицательных краткосрочных процентных ставок в ответ на глобальные риски, вынуждающие другие центральные банки смягчать свою политику, говорят осведомленные источники.

Если Банк Японии пойдет на эту меру, то будет искать способы предотвращения резкого снижения доходности долгосрочных облигаций. Задача заключается в том, чтобы поддерживать восходящий уклон кривой доходности от краткосрочных до долгосрочных облигаций, что позволит страховым компаниям и пенсионным фондам с большей легкостью поддерживать окупаемость своих инвестиций.

На фоне замедления роста мировой экономики и напряженности в торговых отношениях Европейский центральный банк в четверг понизил ключевую процентную ставку до —0,5% и возобновил программу покупок облигаций.

Федеральная резервная система США на заседании 17-18 сентября также, вероятно, понизит ключевую ставку, которая сейчас находится в диапазоне 2%-2,25%. Большинство инвесторов ожидают ее понижения на четверть процентного пункта, тогда как президент Дональд Трамп призывает опустить ключевую ставку до нуля или ниже.

"Для Банка Японии сейчас очень подходящее время, чтобы начать обдумывать детали возможных стимулирующих мер", — отмечает один из источников, знакомых со стратегией центрального банка.

Изменения будут производиться не сразу. На ближайшем заседании 18-19 сентября правление Банка Японии, вероятно, не будет менять свою политику ввиду относительно хорошего состояния национальной экономики и стабильности рынков, сообщают осведомленные лица.

Руководство центрального банка также хотело бы сначала оценить эффект от повышения налога с продаж, которое вступит в силу 1 октября, а также изучить результаты квартального опроса о настроениях руководителей корпораций, которые выйдут в тот же день. Следующее заседание правления состоится в конце октября.

Управляющий Банка Японии Харухико Курода в своих выступлениях называл четыре доступных банку инструмента стимулирования: понижение краткосрочной процентной ставки (которая сейчас составляет —0,1%), понижение целевой доходности 10-летних государственных облигаций (которая сейчас является нулевой), расширение покупок активов и повышение темпов наращивания денежной массы. На заседании в июле Банк Японии добавил в свое традиционное заявление тезис о готовности при необходимости принять дополнительные меры стимулирования.

Курода неоднократно заявлял, что ему известно о побочных эффектах политики отрицательных процентных ставок, впервые объявленной в январе 2016 года. Это является ответом на критику со стороны банков, страховых компаний и других заинтересованных сторон. Между тем, если состояние мировой экономики будет ухудшаться, Банк Японии может пересмотреть свою позицию.

"Сейчас условия уже не те, что год-два назад, когда мировая экономика была в хорошей форме, — отмечает один из осведомленных источников. – Когда экономика рискует пойти ко дну, центральный банк не может отдавать приоритет прибылям коммерческих банков в ущерб экономике в целом".

Восходящий уклон кривой доходности, указывающий на ее рост по мере увеличения сроков погашения облигаций, выгоден банкам, поскольку они обычно привлекают средства на короткий срок, а предоставляют на более длительный (например, 30-летние ипотечные займы). Центральный банк заинтересован в сохранении такой конфигурации кривой.

Чтобы восходящий уклон стал более резким, центральному банку следует задуматься о понижении краткосрочных процентных ставок при сохранении долгосрочной доходности примерно на нынешнем уровне, отмечает один из источников.

В недавнем интервью для ежедневной газеты Nikkei Курода предупредил о негативных последствиях снижения доходности долгосрочных долговых обязательств. На его комментариях доходность 10-летних японских гособлигаций в пятницу поднялась до —0,16% после падения до —0,295% ранее в этом месяце, что является самым низким показателем с июля 2016 года и близко к рекордному минимуму.

Старший экономист Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Наоми Мугурума полагает, что банк может сократить покупку сверхдолгосрочных японских государственных облигаций. Для этого не требуется формального решения правления центрального банка. Банк Японии уже существенно сократил покупки японских гособлигаций в целом. За последние 12 месяцев на их приобретение было потрачено всего 24 трлн иен (222 млрд долларов США), тогда как годовой бюджет на такие покупки составляет 80 трлн иен.

— Автор Megumi Fujikawa, megumi.fujikawa@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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