МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Властям РФ в какой-то момент, возможно, придется думать о понижении цены отсечения нефти в бюджетном правиле, заявил журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев в кулуарах Московского финансового форума.

"С учетом того, что происходит на мировом рынке нефти, может быть, в какой-то период нам придется думать о том, что надо понижать отсечку", — сказал Колычев, добавив, что в данный момент такой вопрос не рассматривается.

"Если теоретически представить себе, что мы долго продолжительно будем жить с ценой нефти ниже, чем текущая отсечка, то это в любом случае произойдет, потому что мы накопили не так много резервов для того, чтобы десятилетиями закрывать выпадающие таким образом доходы", — пояснил замминистра.

Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными и за их счет формируется Фонд национального благосостояния (ФНБ). При этом после достижения ликвидной частью ФНБ объема в 7% ВВП средства из него, согласно закону, можно будет направлять на финансирование самоокупаемых инфраструктурных проектов.

Параметры таких инвестиций власти и планируют определить до конца 2019 года, чтобы начать их уже в 2020 году. При этом ЦБ выражает обеспокоенность тем, что в результате может повыситься зависимость экономики от нефтяных цен. Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее в пятницу предложила обсудить как один из вариантов повышение планки отсечения по цене нефти в "бюджетном правиле". Колычев уже заявил, что такой вариант правительство не рассматривает.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.