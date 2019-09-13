МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по предварительной оценке, увеличился до 92 пунктов с уровня августа в 89,8 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали менее сильного роста индикатора, до 90,9 пункта.