Регионы получат 35,3 млрд рублей на возмещение процентов по займам в АПК
МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило распределение регионам России 35,342 миллиарда рублей на возмещение уплаты ими процентов по инвесткредитам в агропромышленном комплексе, соответствующий перечень решений опубликован на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.
Согласно данным, проект распоряжения предлагает утвердить распределение 76 субъектам РФ 35,342 миллиарда рублей, из них нераспределенный резерв – 2,322 миллиарда рублей.
Отмечается, что распределение этих средств связано с перераспределением остатка межбюджетных трансфертов, который образовался из-за отказа ряда субъектов РФ от выделенных лимитов из-за отсутствия потребности в них.
https://1prime.ru/state_regulation/20190914/830322433.html