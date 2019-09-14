МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило распределение регионам России 35,342 миллиарда рублей на возмещение уплаты ими процентов по инвесткредитам в агропромышленном комплексе, соответствующий перечень решений опубликован на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Согласно данным, проект распоряжения предлагает утвердить распределение 76 субъектам РФ 35,342 миллиарда рублей, из них нераспределенный резерв – 2,322 миллиарда рублей.

Отмечается, что распределение этих средств связано с перераспределением остатка межбюджетных трансфертов, который образовался из-за отказа ряда субъектов РФ от выделенных лимитов из-за отсутствия потребности в них.