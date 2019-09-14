КИЕВ, 14 сен — ПРАЙМ. Великобритания ожидает увеличения двусторонней торговли с Украиной после выхода из Европейского Союза, заявил на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве замглавы МИД Британии по Европе и Америке Кристофер Пинчер.

"Интеграция в евроатлантическое сообщество предполагает лучшую безопасность для всех нас и также означает лучшие возможности для всех в Украине. Но вы не можете иметь лучшую и более счастливую жизнь без лучшей торговли. Поэтому мы рассчитываем, как и, по моему мнению, премьер-министр (Украины Алексей Гончарук), на расширение нашей торговли, как и на расширение наших политических, экономических и социальных связей после того, как Великобритания покинет Европейский Союз", — приводит слова Пинчера агентство УНИАН.

При этом он отметил, что в прошлом году экспорт Великобритании в Украину увеличился более чем на 25%, и Великобритания инвестировала 105 млн долларов в украинскую экономику. Кроме того, по словам министра, среди британских компаний растет доверие к украинскому рынку.