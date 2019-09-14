МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. В Пенсионном фонде России рассказали, в каких случаях выплаты пенсионерам могут быть меньше, чем обычно, сообщает "Российская газета".

Так, одним из основных фактором при уменьшении пенсии может быть переезд в другой город РФ. В таком случае меняется региональный коэффициент, учитываемый при расчете пенсионной суммы.

На выплаты влияют и неоплаченные счета, например, за квартиру или непогашенный штраф. В этой связи имеющаяся задолженность будет списываться из пенсионного счета до полного погашения.

Кроме того, ПФР имеет возможность взыскать излишне выплаченную сумму из пенсии, возникшую из-за переплаты. Удержания не должны превысить 20% установленной пенсии.

Если пенсионер заметил, что выплаты стали меньше, то ему надо обратиться за разъяснением в представительство ПФР.