МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон осознает, что многие люди никогда не простят ему проведение референдума по выходу Великобритании из Европейского союза, заявил он в интервью изданию Times.

"Некоторые люди никогда не простят мне проведение референдума. Другие — того, что референдум был проведен и проигран", — завил Кэмерон. Бывший премьер добавил, что также есть люди, которые хотели выхода Великобритании из ЕС и довольны тем, что обещание было дано и выполнено.

"Эту проблему нужно было решить, и я полагал, что референдум неизбежен, поэтому было лучше провести необходимые реформы и референдум. Но я признаю… что эти усилия потерпели неудачу. Я понимаю, что некоторые люди очень злы, потому что они не хотели покидать ЕС. И я тоже", — рассказал Кэмерон.

По словам Кэмерона, он также не исключает, что может понадобится еще один референдум. "Я не думаю, что это можно исключать, потому что мы увязли", — заявил он.

"Я не утверждаю, что это произойдет или должно произойти. Я лишь говорю, что сейчас нельзя исключать варианты, потому что нужно найти способ устранить препятствия", — добавил бывший премьер-министр.

Именно Кэмерон в свое время во время предвыборной кампании пообещал провести референдум по вопросу о членстве в ЕС, провел его, а потом, когда британцы проголосовали за Brexit, ушел в отставку.