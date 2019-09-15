МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Премьер Великобритании Борис Джонсон может проигнорировать принятый парламентом закон, согласно которому появляется возможность отложить выход страны из ЕС без достижения сделки, пишет Блумберг.

Подобное решение глава правительства принял перед будущей встречей с главой ЕК Жан-Клодом Юнкером, которая запланирована на 16 сентября. Джонсон выступает за "жесткий" план для сохранения сделки с ЕС, и просить об отсрочке не станет, утверждает агентство.

Кроме того, политик хочет отклонить предложения лидеров государств—участниц Евросоюза о переносе срока Brexit на предстоящем саммите в Брюсселе. Джонсон, по словам источников, готов ради отстаивания своей позиции обратиться в суд.

9 сентября в Англии вступил в силу закон, обязывающий правительство страны просить ЕС о трехмесячной отсрочке Brexit, если к 19 октября не будет достигнуто необходимое соглашение. Документ был одобрен королевой Елизаветой II.