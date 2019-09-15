КИЕВ, 15 сен — ПРАЙМ. Проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает дефицит в 2,09% ВВП, сообщила в воскресенье на брифинге министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Дефицит к ВВП в 2020 году, который мы ставим для себя как задачу — это 2,09%", — сообщила она на брифинге в воскресенье.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 15 сентября внести на рассмотрение Верховной рады проект госбюджета на 2020 год.

Правительство Украины заложило в проект госбюджета на 2019 год дефицит на уровне 2,2% ВВП.

Ранее пресс-служба минфина сообщила, что доходы общего фонда государственного бюджета Украины в январе-июле 2019 года составили 22,6 миллиарда долларов, что составило 97,4% от росписи, дефицит составил 42,5 миллиона долларов.