Украина будет планировать госбюджет на 3 года
КИЕВ, 15 сен — ПРАЙМ. Украина с 2020 года будет планировать госбюджет на 3 года вперед, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"В этом году в определенной мере мы последний раз планируем на год вперед. В следующем году это планирование сначала среднесрочно мы должны будем посмотреть на три года вперед, как это делают на самом деле нормальные страны", — сказал Гончарук в воскресенье на брифинге.
По его словам, после этого "будем говорить, как в рамках этих трехлетних планов мы видим прохождение следующего года".
https://1prime.ru/state_regulation/20190915/830323162.html