КИЕВ, 15 сен — ПРАЙМ. Украина с 2020 года будет планировать госбюджет на 3 года вперед, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"В этом году в определенной мере мы последний раз планируем на год вперед. В следующем году это планирование сначала среднесрочно мы должны будем посмотреть на три года вперед, как это делают на самом деле нормальные страны", — сказал Гончарук в воскресенье на брифинге.

По его словам, после этого "будем говорить, как в рамках этих трехлетних планов мы видим прохождение следующего года".