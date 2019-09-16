ПЕКИН, 16 сен — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Китае в августе вырос на 4,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, показатель стал самым низким с февраля 2002 года, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.

Показатель оказался на 0,4 процентных пункта ниже, чем в июле, когда промышленное производство выросло на 4,8%. Также не оправдались и ожидания аналитиков, которые прогнозировали, что показатель в августе улучшится до 5,2%.

В целом за восемь месяцев 2019 года объем промышленного производства в Китае вырос на 5,6%.

Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.