МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Жители России начинают копить, когда доход на одного члена семьи достигает отметки в 35 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на данные опроса научно-технического центра "Перспектива".

Больше половины россиян — 59% — вообще не имеют никаких сбережений.

Среди тех, у кого есть накопления, больше трети делают это "нерегулярно и точечно" (в таких ситуациях, как продажа имущества либо при получении наследства).

Из числа откладывающих деньги 58% опрошенных делаю сбережения регулярно, с зарплаты.

Большая часть россиян предпочитает копить в российских рублях (59% респондентов). Более 5% в валюте. Еще 30% копят на депозите.

По мнению опрошенных, чтобы начать копить, нужно зарабатывать от 45 тысяч до 55 тысяч рублей на члена семьи в месяц. Так считают 27% опрошенных. Для 17% респондентов достаточно получать в месяц от 35 до 45 тысяч рублей на человека. 21% считает, что начнут откладывать деньги при доходе свыше 55 тысяч рублей.