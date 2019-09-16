Аналитики не знают точно, насколько опасна ситуация с корпоративными долгами в США
МОСКВА, 16 сен — Dow Jones. Одним из аргументов против понижения процентных ставок ФРС является то, что смягчение условий финансирования может спровоцировать излишние риски на финансовых рынках, что негативно отразится на экономике.
В ФРС эту идею наиболее активно поддерживает президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен. В июле он голосовал против понижения ключевой ставки и, видимо, поступит так же на этой неделе, когда ожидается понижение ключевой ставки на четверть процентного пункта.
В начале августа Розенгрен сказал, что в июле он голосовал против понижения ставки, в частности, потому, что экономика сильна. "Учитывая несколько повышенные опасения относительно финансовой стабильности на фоне близких к рекордным уровням цен на акции и задолженности компаний, я не вижу явной и убедительной причины" снижать стоимость краткосрочных заимствований, отметил он.
Руководители ФРС не видят на финансовом рынке рисков, которые напоминали бы о силах, обусловивших кризис более десяти лет назад. Председатель центрального банка Джером Пауэлл и президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс даже называли смягчение условий финансирования фактором, поддерживающим перспективы экономики.
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Но для тех, кого беспокоят вопросы финансовой стабильности, уровни заимствований компаний являются источником беспокойства. К ним относится и Розенгрен, который говорил, что наблюдает повышенные уровни заимствований, которые могут усугубить ситуацию, если в экономике начнутся неприятности.
Экономисты частного сектора не до конца понимают, насколько опасны высокие уровни заимствований для экономики. В основном опасения состоят в том, что обремененные долгами компании при спаде, который подорвет их способность выплачивать кредиты, запустят последовательность непредсказуемых событий, которые могут негативно отразиться на банках и на экономике в целом.
"Комплексная оценка корпоративного долга американских компаний показывает более оптимистичную финансовую картину, хотя соотношение заемных и собственных средств приближается к уровням, наблюдавшимся перед последней рецессией, — сказал аналитик компании IHS Markit Майкл Райан. – Система остается безопасной, усиленной высокой прибыльностью компаний, исключительным условиями занятости, низкими (и снижающимися) процентными ставками, а также сдержанностью инфляционного давления".
Экономист J.P. Morgan Джесси Эдгертон менее оптимистичен. Ранее в сентябре он писал, что пересмотр данных по прибылям компаний указал на более тревожную ситуацию с задолженностью компаний. Эдгертон назвал этот уровень, составивший на конец 1-го квартала 15 трлн долларов, "ключевой уязвимостью экономики, но не риском кризиса".
Неясно, чем все это закончится. Но динамика процентных ставок ФРС, понижение которых может продолжиться после ожидаемого понижения в среду, вероятно, обусловит высокую актуальность этой проблемы, особенно если смягчение политики центрального банка спровоцирует рост заимствований.
"Десятилетие низких процентных ставок и ожидания того, что низкие ставки будут сохраняться еще некоторое время, будут оказывать сильное влияние на стратегии американских банков и нефинансовых организаций, а также будут усиливать склонность к риску, — сказано в докладе Moody's Investors Service. – Более рискованные бизнес-стратегии могут обеспечить более высокие доходы, но они также могут создать условия для более крупных убытков, если экономические условия станут менее благоприятными".
— Автор Michael S. Derby, michael.derby@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/state_regulation/20190916/830325318.html