КИЕВ, 16 сен — ПРАЙМ. Украина намерена в 2020 году заимствовать 14,6 миллиарда долларов, из них 4,8 миллиарда долларов на внешнем рынке, следует из проекта госбюджета страны на 2020 год, опубликованном в понедельник на сайте Верховной рады.

Кабинет министров Украины в воскресенье утвердил проект госбюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3%, инфляцией 6% и дефицитом в 2,09% ВВП. Документ передан на рассмотрение Верховной рады.

"Финансирование общего фонда государственного бюджета в 2020 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 361,146 миллиарда гривен (около 14,6 миллиарда долларов), в том числе внешних — 119,070 миллиарда гривен (около 4,8 миллиарда долларов), внутренних — 242,076 миллиарда гривен (около 9,8 миллиарда долларов)", — говорится в пояснительной записке.

В документе говорится, что государственные заимствования будут осуществляться в соответствии с условиями, которые будут складываться на финансовых рынках. При этом, средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов составит около 14,6% годовых, для внешних долговых инструментов — около 8% годовых.

В специальный фонд государственного бюджета в 2020 году планируется привлечь средства от иностранных банков, государств и международных финансовых организаций на финансирование проектов развития экономики и бюджетной сферы в размере 22,662 миллиарда гривен (около 916 миллионов долларов).

Кроме того, проект госбюджета предусматривает, что страна получит около 5 миллиардов гривен (около 202 миллионов долларов) от приватизации госимущества. В частности, планируется реализовать госимущество, которое не было продано в 2019 году.