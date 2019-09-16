МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за август сократилась на 147,7 миллиона рублей, или на 5,4%, и на 1 сентября 2019 года составила 2,605 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 1,283 миллиарда рублей (49,2%), в 2018 году – 617,3 миллиона рублей (23,7%), в 2017 году и ранее – 705,1 миллиона рублей (27,1%).

Отмечается, что задолженность по заработной плате на 1 сентября текущего года имелась перед 40 тысячами человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 48% – работники обрабатывающих производств, 16% – строительства, 12% – сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок, 7% – транспорта, 6% – добычи полезных ископаемых.

В июле, как ранее сообщало ведомство, задолженность по зарплате в РФ выросла на 7,1%, до 2,75 миллиарда рублей.