МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджетам и налогам на заседании в понедельник рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, предполагающие комплекс мер для улучшения налогового климата. Среди них — упрощение администрирования для добросовестных налогоплательщиков и пресечение различных незаконных схем ухода от уплаты налогов, в первую очередь, на уровне крупных сетевых компаний и транснациональных корпораций.

Законопроект, внесенный правительством РФ, направлен на совершенствование налогового администрирования и борьбу с "серыми" схемами ухода от уплаты налогов. Документ закрепляет возможность предоставления и получения налоговых документов через МФЦ, а также сокращение минимального срока владения имуществом для освобождения от уплаты НДФЛ в случае перепродажи с 5 до 3 лет. Он также исключает возможность ухода от уплаты НДС путем реорганизации предприятий и другими подобными методами.

Нововведения в Налоговом кодексе положительно скажутся на повышении прозрачности всей налоговой системы, а также создадут дополнительные конкурентные преимущества для добросовестного малого и среднего бизнеса, считают в комитете.

Председатель комитета Андрей Макаров напомнил, что введение с 2016 года маркировки для меховых изделий позволило вывести на свет доходы, которые в 10 раз превышают декларировавшиеся ранее. В целях дальнейшего повышения прозрачности рынка депутаты предлагают изменить подход к налоговому администрированию в первую очередь для следующих категорий маркируемых товаров: обувь, меховые изделия и лекарственные препараты.