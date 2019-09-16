МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. РФ по итогам января-августа 2019 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 21,8%, свидетельствуют данные Росстата.

В августе 2019 года относительно августа 2018 года производство золота выросло на 23,4%. При этом относительно июля 2019 года рост составил 19,7%.

Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов и камней.