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МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть растут в понедельник более чем на 15% после объявления Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.44 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 15,03%, до 69,27 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 14,34%, до 62,66 доллара за баррель. Минутами ранее показатель достигал роста в 15%.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти — Саудовская Аравия — после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство нефти более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.

"Атака на производственные объекты в Саудовской Аравии обнажила их уязвимые места, и, в результате, рынок нефти теперь оценивает дополнительные геополитические риски, а также риски, связанные с обеспечением безопасности", — сообщил агентству Рейтер президент Lipow Oil Associates Энди Липов (Andy Lipow).

Кроме того, американский президент Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в ближневосточных нефти и газе, но помогут союзникам. При этом министр энергетики США Рик Перри считает преждевременными разговоры о необходимости распечатать стратегические резервы нефти страны в связи с сокращением поставок из Саудовской Аравии.