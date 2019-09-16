МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Банк России принял ряд изменений в свои положения для поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), а также для смягчения регулирования банков с базовой лицензией, следует из сообщения регулятора.

Уточняется, что все указания о внесении изменений в документы ЦБ вступают в силу с 24 сентября.

"Принятые изменения устанавливают отдельный порядок формирования резервов по портфелям однородных ссуд субъектам малого и среднего предпринимательства, оценка риска по которым проводится на основании внутрибанковских оценок кредитоспособности заемщика без использования его официальной отчетности", — отмечается в сообщении регулятора.

Такой же порядок может применяться и к портфелям однородных требований (условных обязательств кредитного характера), относящихся к субъектам МСП, подчеркивает регулятор.

Помимо этого, вводятся регуляторные послабления для банков с базовой лицензией в рамках реализации концепции пропорционального регулирования. Также для таких банков вдвое (с 100 до 50) снижается минимальное количество отдельных заемщиков – субъектов МСП, требования к которым могут быть включены в регуляторный розничный портфель, с применением к ним пониженного коэффициента в 75%.

Кроме того, будет предоставлена возможность группировать ссуды, выданные физлицам, биометрические данные которых есть у банка, в портфели однородных ссуд с уменьшенным размером резерва. По сообщению ЦБ, в отношении ссуд, по которым заемщиком были предоставлены недействительные документы, удостоверяющие его личность, не применяется резерв в размере 100% при наличии биометрических данных заемщиков.

Также для формирования резервов уточняются критерии определения уровня кредитоспособности заемщиков-застройщиков, использующих счета эскроу в долевом строительстве. ЦБ сообщает, что банкам предоставляется право принимать решение о неухудшении качества обслуживания долга по ипотеке, если заемщик решит воспользоваться ипотечными каникулами, независимо от его финансового положения. Как следствие, банкам предоставляется право не увеличивать размер формируемых резервов на возможные потери.