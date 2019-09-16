МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Банк России принял ряд изменений в свои положения для поддержки кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), а также для смягчения регулирования банков с базовой лицензией, следует из сообщения регулятора.
Уточняется, что все указания о внесении изменений в документы ЦБ вступают в силу с 24 сентября.
"Принятые изменения устанавливают отдельный порядок формирования резервов по портфелям однородных ссуд субъектам малого и среднего предпринимательства, оценка риска по которым проводится на основании внутрибанковских оценок кредитоспособности заемщика без использования его официальной отчетности", — отмечается в сообщении регулятора.
Такой же порядок может применяться и к портфелям однородных требований (условных обязательств кредитного характера), относящихся к субъектам МСП, подчеркивает регулятор.
Помимо этого, вводятся регуляторные послабления для банков с базовой лицензией в рамках реализации концепции пропорционального регулирования. Также для таких банков вдвое (с 100 до 50) снижается минимальное количество отдельных заемщиков – субъектов МСП, требования к которым могут быть включены в регуляторный розничный портфель, с применением к ним пониженного коэффициента в 75%.
Кроме того, будет предоставлена возможность группировать ссуды, выданные физлицам, биометрические данные которых есть у банка, в портфели однородных ссуд с уменьшенным размером резерва. По сообщению ЦБ, в отношении ссуд, по которым заемщиком были предоставлены недействительные документы, удостоверяющие его личность, не применяется резерв в размере 100% при наличии биометрических данных заемщиков.
Также для формирования резервов уточняются критерии определения уровня кредитоспособности заемщиков-застройщиков, использующих счета эскроу в долевом строительстве. ЦБ сообщает, что банкам предоставляется право принимать решение о неухудшении качества обслуживания долга по ипотеке, если заемщик решит воспользоваться ипотечными каникулами, независимо от его финансового положения. Как следствие, банкам предоставляется право не увеличивать размер формируемых резервов на возможные потери.
https://1prime.ru/state_regulation/20190916/830327231.html