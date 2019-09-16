КИЕВ, 16 сен /ПРАЙМ/. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) призвал "Нафтогаз" и региональных газопоставщиков предоставить полную и точную информацию по услуге "Газовый запас".

"Нафтогаз" 23 августа предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой. Такое предложение будут действовать до 25 сентября, на одну семью можно купить до 25 тысяч кубометров газа по фиксированной "летней" цене. В "Нафтогазе" заявили, что более 13 тысяч украинских семей уже воспользовались услугой "Газовый запас".

Как заявили в ведомстве, по результатам проведенного анализа установлено, что информация на сайте "Нафтогаза" по продукту "Газовый запас" не содержит полных и точных условий, чем может ввести в заблуждение потребителя.

"Если цена на газ зимой будет ниже, чем оплаченная по акции в сентябре, то придется оплатить новый объем газа по новой, пусть и ниже, цене. А за уже приобретенный средства не вернутся — просто этот объем будет "ждать", пока цена снова повысится. А если цена так и останется ниже, то перерасчет будет возможен только после 1 апреля", — отметили в антимонопольном комитете.

Кроме того, в комитете отметили, что Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не утверждала дополнительного соглашения к этому договору и изложенных в ней условий.

"Учитывая изложенное, Антимонопольный комитет рекомендует газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и региональным газоснабжающим компаниям при осуществлении коммуникации по акции "Газовый запас" прекратить распространение неполной и неточной информации", — говорится в сообщении.