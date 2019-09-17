МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Министерство финансов РФ предполагает, что поправки в закон о негосударственном пенсионном обеспечении, позволяющие россиянам финансировать пенсию за счет личных взносов, могут вступить в силу с января 2021 года, говорится в опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов уведомлении.

В Минфине считают, что необходимость принятия данного законопроекта объясняется низким уровнем личного участия граждан в формировании своего пенсионного дохода.

При новой системе, говорится в уведомлении, граждане получат возможность финансировать свою накопительную пенсию за счет личного дохода. В это же время государство окажет им стимулирующую поддержку.

Публичное обсуждение данного законопроекта продлится до 30 сентября, но его текст пока не опубликован.

Напомним, в начале сентября стало известно, что министерство финансов направило на согласование в Минтруд проект закона о новой системе добровольных пенсионных. Рабочее название документа — "О гарантированном пенсионном продукте". Тогда в пресс-службе министерства отметили, что один из основных положений документа — исключительно добровольный порядок присоединения россиян к системе накоплений.

Новая система пенсионных накоплений предполагает сохранность долгосрочных пенсионных вкладов россиян, а также налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для физических лиц.