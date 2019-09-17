МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе 18 сентября предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 25,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ, в частности, предложит выпуск ОФЗ 26225 с погашением в мае 2034 года в объеме 20 миллиардов рублей и инфляционные ОФЗ 52002 с погашением в феврале 2028 года на 5,349 миллиарда рублей.

На предыдущем аукционе, состоявшемся 11 сентября, Минфин разместил ОФЗ 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 14,55 миллиарда рублей из предложенных 20 миллиардов рублей. Спрос составил 37,8 миллиарда рублей.