МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в августе увеличился на 0,6% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС США.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали роста показателя всего на 0,2%.

Кроме того, загрузка промышленных мощностей в США в августе увеличилась до 77,9% с уровня июля в 77,5%. Индикатор также оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших его на уровне 77,6%, при этом он всё ещё находится на 1,9 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.