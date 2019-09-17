МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Наблюдательный совет АК "Алроса" на заседании 24 сентября рассмотрит вопрос об участии в крупнейшем в России производителе бриллиантов ПО "Кристалл" путем приобретения 100% акций общества у РФ в лице Росимущества, следует из сообщения алмазодобытчика.

Стоимость 100% пакета акций предприятия определена на основании отчета независимого оценщика и составляет 1,886 миллиарда рублей. Основные условия сделки сформулированы в распоряжении, подписанном ранее председателем правительства Российской Федерации.

Отмечается, что в случае, если наблюдательный совет утвердит покупку предприятия, руководство "Алросы" подготовит и представит на рассмотрение до конца года план мероприятий по развитию и обеспечению дальнейшего функционирования "Кристалла" в составе группы "Алроса". Кроме того, в случае одобрения сделки договор купли-продажи планируется подписать до конца текущего месяца.