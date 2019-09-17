МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний ожидают нейтральной реакции российского рынка акций и укрепления рубля на прогнозируемое решение ФРС США понизить ставку на 25 базисных пунктов, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Прайм".

Важной окажется риторика регулятора по денежно-кредитной политике после вынесения решения по ставке, заявили эксперты.

Заседание ФРС США проходит 17-18 сентября. По данным CME Group, 61,2% экспертов прогнозирует, что показатель будет уменьшен на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), остальные 38,8% ожидают сохранения показателя на текущем уровне в 2-2,25% годовых.

КЛЮЧЕВОЙ СТАНЕТ РИТОРИКА РЕГУЛЯТОРА

На американском рынке от ФРС ждут снижения ставки, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Однако если на прошлой неделе вероятность этого события оценивали в 95%, то уже в начале этой недели она упала до 61,2%. Дело в том, что в США пока нет признаков замедления инфляции, которая столь сильно беспокоит регуляторов еврозоны и Японии. Более того, экономические показатели, хоть и не отличаются выдающимися цифрами, но всё же говорят об устойчивом развитии американской экономики. Поэтому снижение ставки не является гарантированным", — комментирует он.

Федрезерв США понизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, ожидает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"С учетом отсутствия компромисса с КНР по торговой сделке и сохранения деструктивного влияния со стороны торгового конфликта на экономику США данный шаг может носить превентивный характер. Вместе с тем, риторика американского регулятора может стать более жесткой, что способно вызвать негативную реакцию в активах развивающихся рынков, включая рубль", — отмечает аналитик.

ФРС вновь будет принимать решение в непростой ситуации, говорит директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

С одной стороны, инвесторы по-прежнему ждут снижения ставки, с другой – набирающая силу инфляция может дополнительно ускорится из-за скачков цен на нефть, отмечает он.

"Таким образом, ключевым фактором станет не сам факт снижения, а итоговый релиз и комментарии (главы ФРС – ред.) Джерома Пауэлла", — добавляет он.

НЕЙТРАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ АКЦИЙ

Предстоящее заседание ФРС, скорее всего, окажет весьма ограниченное влияние на российские активы, считает аналитик УК "Альфа-Капитал" Дарья Желаннова. Снижение ставки на 25 базисных пунктов уже фактически отражено в ценах, однако неожиданные заявления могут вызвать чуть более острую реакцию, полагает она.

"Высказанные серьезные опасения относительно замедления мировой экономики могут вызвать негативную реакцию на всех рынках, в том числе спровоцировать уход от риска, в таком случае есть вероятность распродаж", — говорит аналитик. Российский рынок в последнее время не так сильно коррелирует с движениями на глобальном рынке, особенно если колебания глобальных индексов не очень резкие, добавляет эксперт.

РУБЛЬ ПОЛУЧИТ ПОДДЕРЖКУ

Смягчение денежной политики ФРС благотворно скажется на рискованных активах, и у рубля — самые сильные позиции на фоне его высокой реальной положительной доходности, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. В России — профицит бюджета и положительное сальдо платёжного баланса, поэтому российская валюта остаётся одним из главных объектов в рамках стратегии carry trade, говорит он.

Инвесторов в рамках carry trade привлекает разность ставок долговых инструментов на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и относительно мягкой ДКП регуляторов развитых экономик. Они продают валюту за рубли и покупают высокодоходные рублевые инструменты, поддерживая приток валюты в Россию.

"Впрочем, даже сохранение ставки ФРС на прежнем уровне с достаточно мягкими заявлениями по поводу будущей политики также не навредят рублю. ЕЦБ снизил депозитную ставку и с ноября запускает количественную программу на 20 миллиардов евро в месяц. Соответственно, приток европейских денег на российский долговой рынок может возрасти, что будет укреплять рубль. При сохранении цены на нефть в диапазоне 55-70 долларов, особых рисков для стабильности "россиянина" нет, поэтому до конца года будет сохраняться актуальным диапазон курса 62-66 рублей за доллар", — оценил Кочетков.

После заседания ФРС рубль имеет шанс дополнительно укрепиться, поскольку смягчение монетарной политики в США обещает продолжение снижения ставок и в России, считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.

Впрочем, есть и более спокойные ожидания. Решения ФРС редко сильно влияют на валютный курс, поскольку отыгрываются заранее, говорит начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Снижение ставки ФРС потенциально снижает доходность и российских евробондов, и вслед за этим рублевых, и дает возможность ЦБ снижать ставку, а Минфину — занимать на рынке дешевле. Если решение ФРС будет соответствовать ожиданиям рынка, и в комментариях не будет прослеживаться готовность к ускоренному снижению ставки, то движений курса рубля к доллару и котировок ОФЗ не произойдет", — добавил он.