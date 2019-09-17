МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что сокращенные после нападения на саудовские нефтяные ресурсы поставки нефти вернулись на прежний уровень.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

"Поставки нефти возвращаются на тот уровень, который был до 4.33 (совпадает с мск) утра субботы", — заявил Аль Сауд в ходе пресс-конференции, которую транслирует телеканал Al-Arabiya.