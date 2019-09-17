ДОХА, 17 сен /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия восстановит уровень мощностей в нефтедобыче в 11 миллионов баррелей в сутки к концу сентября, планирует довести эти мощности до 12 миллионов баррелей в день до конца ноября, заявил во вторник на пресс-конференции в Джидде министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман.

"Мы постепенно вернем добывающие мощности на прежний уровень, отдадим приоритет тем объектам, которые пострадали больше всего. Производственные мощности к концу сентября составят 11 миллионов баррелей в день, 12 миллионов — концу ноября", — сказал министр.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает.

Добывающие мощности превышают фактические объемы нефтедобычи Саудовской Аравии, в том числе, из-за соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.