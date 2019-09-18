МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Структуры Росморречфлота в начале 2020 года закажут на судостроительном заводе "Лотос" четыре дноуглубительных судна стоимостью порядка 1 миллиарда рублей каждое, сообщил журналистам в кулуарах форума "Нева 2019" замминистра транспорта РФ — глава Росморречфлота Юрий Цветков.

"Мы хотим за счёт льготного лизинга для этих администраций (бассейнов внутренних водных путей — ред.) запустить эту машину на "Лотосе". На начальном этапе мы ведём речь о четырёх (судах — ред.), но это крупные, мощные землечерпалки с особыми технологиями, стоимостью по миллиарду (рублей — ред.) каждая. Это речные", — сказал он.

"Администрации внутренних водных путей. Они (заказы на суда — ред.) могут быть размещены с начала будущего года", — добавил он, отвечая на вопрос, кто выступит заказчиком судов.