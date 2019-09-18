МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ предлагает выделить до 2022 года на льготный лизинг судов 105 миллиардов рублей, проведя большую часть этих средств через взнос в уставный капитал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), сообщил РИА Новости источник в министерстве.

"Запросили 105 миллиардов рублей на три года… Понятно, что такую сумму вряд ли поддержат, будем смотреть. Мы предполагаем, что это будет (в основном — ред.) взнос в ГТЛК", — сказал источник.

Сейчас в законе о бюджете на эти цели запланировано 15 миллиардов рублей — по 5 миллиардов на каждый год с 2020 по 2022 годы, уточнил он. А взнос в ГТЛК обусловлен тем, что "коэффициент использования бюджетных средств (у этой компании — ред.) выше", — пояснил собеседник агентства.

Источник сообщил также, что объём планируемого строительства до 2030 года составляет в деньгах 387 миллиардов рублей и порядка 500 судов.

"У нас с ГТЛК есть одна договорённость о том, что схема работы по льготному лизингу должна сохраниться по примеру того, что сейчас делает "Машпромлизинг". Мы рассчитываем, что эти обещания сохранятся. То, что деньги будут проводиться через компанию, не входящую в группу ОСК, для нас это некоторым образом минус, но с другой стороны, мы понимаем, что у ГТЛК есть больше возможностей по привлечению к этому фондированию ещё и рыночных денег", — прокомментировал журналистам инициативу министерства глава ОСК Алексей Рахманов.