МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Специальная система слежения за поведением водителей, которая сможет предупреждать их о возможности возникновения аварийной ситуации, появится в России к 2022 году, сообщили РИА Новости в информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).

Проект Skytracking Transport Security разработала российская компания "Скайтрэк" — участник рынка "Нейронет" НТИ. Разработку системы компания планирует начать в 2020 году.

Согласно задумке, система при помощи компьютерного зрения будет распознавать поведение водителя во время вождения: курение за рулем, разговор по телефону, накопившуюся усталость и другие факторы, отвлекающие его во время вождения, а с помощью датчиков — превышение скорости, уход с маршрута, техническое состояние транспортного средства. Эти данные должны будут анализироваться при помощи искусственного интеллекта, сравниваться с набором уже имеющихся шаблонов инцидентов, и при необходимости система будет предупреждать водителя о вероятности возникновения ДТП.

"Система позволит снизить аварийность до 50%. Фактически технология может появиться в транспортных средствах в течение 3-5 лет и станет стандартной частью каждого легкового или грузового автомобиля. Ее разработка начнется в 2020 году", — сказал собеседник агентства.

"Конечный продукт, разработанный на технологии Skytracking Transport Security, будет устанавливаться, в том числе, на общественный транспорт и позволит существенно снизить аварийность на дорогах", — отметил исполнительный директор отраслевого союза "Нейронет" НТИ Александр Семенов.