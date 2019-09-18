Годовая инфляция в Великобритании в августе замедлилась до 1,7%, ниже прогноза
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в августе в годовом выражении составила 1,7% после 2,1% в июле, в месячном выражении показатель составил 0,4% против нулевой динамики в июле, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали годовую инфляцию в 1,8%, а в месячном выражении — в 0,5%.
https://1prime.ru/state_regulation/20190918/830332117.html