МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Инфляция в Великобритании в августе в годовом выражении составила 1,7% после 2,1% в июле, в месячном выражении показатель составил 0,4% против нулевой динамики в июле, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали годовую инфляцию в 1,8%, а в месячном выражении — в 0,5%.