МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Переход к четырехдневной рабочей неделе без снижения зарплат в России пока невозможен из-за слабого экономического роста и снижения числа работающих, следует из мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения РАНХиГС.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что трудовое законодательство России не соответствует сегодняшним реалиям. Он отметил, что дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени. Госдума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю.

"В условиях слабого экономического роста, минимального уровня безработицы и снижающейся численности рабочей силы в России, скорее, стоит ждать роста, а не снижения продолжительности рабочего времени. Таким образом, переход на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработных плат возможен лишь в отдаленном будущем при росте производительности труда и стабилизации численности рабочей силы", — говорится в документе.

Согласно данным мониторинга, информация о высокой продолжительности рабочего времени в РФ не соответствует действительности. Эксперты РАНХиГС отмечают, что максимальная продолжительности рабочей недели в России составляет 40 часов. Это соответствует показателям большинства развитых стран, а в развивающихся он достигает 48 часов в неделю.

Минимальное количество дней отпуска в РФ также соответствует уровню европейских стран и значительно превышает показатели Турции, Японии, Китая. Также в России 14 праздничных дней в году, что существенно больше, чем в большинстве развитых стран, добавляется в документе.

Согласно данным Росстата, средняя продолжительность рабочей недели в РФ в 2018 году составляла 37,8 часов. Это соответствует уровню развитых стран, уточнили эксперты. Низкие средние значения продолжительности рабочей недели в некоторых странах Европы — следствие высокой доли работающих неполный день, добавили они. Зачастую на таких условиях трудятся женщины с детьми, молодежь и население старшего возраста.

Эксперты РАНХиГС также отмечают, что уровень безработицы в России продолжает сокращаться, а рост реальных доходов населения во II квартале 2019 года ускорился.

Уровень безработицы в РФ продолжает сокращаться, а численность россиян, зарегистрированных в службах занятости, незначительно увеличилась. Эксперты связывают это с ростом размеров пособий по безработице.

"Вместе с тем во II квартале 2019 года ускорился рост реальных заработных плат – до 2,6%. В итоге в I полугодии среднемесячная заработная плата работников организаций составила 46210 рублей", — уточняется в документе.

При этом наибольший рост номинальных зарплат наблюдался в сельском хозяйстве, финансовой и страховой сферах, услугах бухгалтерского учета и аудита, наименьший рост — в секторе госуправления, транспортировки и хранения, электроэнергетике.

Согласно данным мониторинга, лишь четырем регионам удалось выполнить формальные требования "майских" указов по итогам I полугодия 2019 года: Ленинградской, Пензенской областям, Алтайскому краю и Чеченской республике.

При этом наибольший разрыв между целевыми и фактическим показателями наблюдался по зарплатам педагогов дошкольных образовательных организаций, социальных работников, младшего медицинского персонала, добавляется в документе.