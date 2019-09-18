МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Пожар возник в цехе холодного проката на заводе "ВИЗ-Сталь" в Екатеринбурге, площадь возгорания составляет 3,2 тысячи квадратных метров, из здания эвакуированы порядка 200 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Произошло возгорание гидравлического масла на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Эвакуированы 200 человек", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 70 человек и 25 единиц техники.

"ВИЗ-Сталь" — российский производитель трансформаторной (анизотропной) стали, его доля в мировом производстве соответствующей продукции по итогам 2018 года составляла 5,8%, в российском – 63%.

Компания создана в 1998 году на базе Верх-Исетского завода в Екатеринбурге, с 2006 года входит в группу НЛМК и в настоящее время совместно с аналогичным производством в Липецке контролирует 100% производства трансформаторной стали в России.