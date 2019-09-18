МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Количество новых домов в США в августе увеличилось на 12,3% по сравнению с пересмотренным показателем июля и составило 1,364 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали менее резкого роста показателя по сравнению с первоначальным показателем июля в 1,191 миллиона — до 1,25 миллиона новостроек. Показатель июля был пересмотрен до 1,215 миллиона.

Число разрешений на строительство в США в августе увеличилось до 1,419 миллиона — на 7,7% с пересмотренного значения июля. Аналитики ожидали этот показатель на уровне 1,31 миллиона. Показатель июля был пересмотрен в сторону понижения до 1,317 миллиона с 1,336 миллиона разрешений.

Показатель количества новостроек отражает число новых домов, строительство которых уже началось. Необходимость кредитов для строительства жилья обусловливает крайнюю чувствительность этого показателя к уровню процентных ставок в стране. Увеличение объемов строительства свидетельствует о позитивных тенденциях в сфере доходов населения и положительно влияет на динамику в смежных отраслях.