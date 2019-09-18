МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Росстат с 10 по 16 сентября третью неделю подряд зафиксировал дефляцию в РФ в 0,1%, с начала года рост цен составил 2,2%, сообщает ведомство.

Недельная дефляция в России сохраняется на уровне в 0,1% три недели подряд, нулевая инфляция последний раз была зафиксирована на неделе с 20 по 26 августа.

"За период с 10 по 16 сентября 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%. С начала сентября он составил 99,8%, с начала года – 102,2% ", — говорится в сообщении.

За предыдущую неделю цены на сахар-песок снизились на 1%, соль – на 0,7%, свинину – на 0,3%, вермишель, пшено и чай – на 0,2%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,1%, в том числе на морковь – 5,3%, репчатый лук – 4,9%, картофель – 4,3%, белокочанную капусту – 3%, помидоры – 2,5%.

В то же время огурцы стали дороже на 2,8%. Цены на гречневую крупу выросли на 0,6%, мясные консервы, сметану, куриные яйца – на 0,3%, рис – на 0,2%. Цены на автомобильный бензин и дизтопливо не изменились.

Банк России в начале сентября понизил прогноз по инфляции в РФ на 2019 год до 4-4,5% с прежних 4,2-4,7%. Прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2019 год в августе был понижен до 3,8% с 4,3%.