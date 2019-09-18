ВАШИНГТОН, 18 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта О'Брайена советником президента по национальной безопасности.

"Я рад объявить, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в госдепартаменте, нашим новым советником по национальной безопасности. Я давно и много работал с Робертом. Он отлично справится!" — написал Трамп в Twitter.

О'Брайен станет уже четвертым чиновником на этой должности с начала президентства Трампа. Его предшественника Джона Болтона Трамп уволил на прошлой неделе, объяснив это политическими разногласиями. В отличие от большинства других высших должностных лиц, советника по нацбезопасности президент может назначать без утверждения сенатом.