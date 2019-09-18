МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 17-18 сентября снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 1,75-2% с уровня 2-2,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

В рамках июльского заседания регулятор впервые за 10 лет понизил базовую ставку на 25 базисных пунктов. Многие годы ФРС либо сохраняла, либо повышала ставку. В 2007-2008 годах ФРС понижала ставку до тех пор, пока та не достигла минимальной отметки в 0-0,25% в декабре 2008 года. В 2018 году Федрезерв повышал ставку четыре раза — в марте, июне, сентябре и декабре. Последний раз ставка была повышена в декабре 2018 года на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых.