МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила прогноз по росту ВВП страны в 2019 году — он составит 2,2% против оценки июня в 2,1%, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Прогноз по росту ВВП США на 2020 год при этом сохранен на уровне июньской оценки в 2%.

Прогнозы по инфляции на текущий и следующий годы были сохранены на уровне июньских прогнозов в 1,5% и 1,9% соответственно. Прогнозы по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2019 и 2020 год также сохранены на уровне июньских оценок в 1,8% и 1,9% соответственно.

Прогноз по безработице на 2019 год повышен до 3,7% с уровня июньского прогноза в 3,6%, на 2020 год сохранен на уровне в 3,7%.