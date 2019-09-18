МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Семь членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания прогнозируют снижение базовой процентной ставки в 2019 году до уровня 1,5-1,75%, следует из экономического прогноза регулятора.

При этом пятеро из участников заседания высказались за сохранение ставки в текущем году, и пять — за одно повышение.

В среднем значении на конец 2019 года ставка прогнозируемо будет составлять 1,9%.

При этом восемь членов высказались за одно снижение ставки в 2020 году, двое — за сохранение, шесть — за одно повышение ставки, и один — за два повышения. При этом ожидается ее среднее значение в 1,9%, хотя в июне ожидалось значение на уровне 2,1%.

В долгосрочной перспективе ФРС прогнозирует ставку на уровне 2,5% годовых.