МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Рубль усилил колебания к доллару и продолжает стабильно расти к евро после ожидаемого рынком решения ФРС США снизить ставку на 0,25 п.п. – до 1,75-2% и в ожидании комментариев главы Федрезерва, следует из данных торгов Московской биржи.

К 21.23 мск курс доллара расчетами "завтра" торгуется на уровне предыдущего закрытия – 64,36 рубля, евро снижается на 27 копеек – до 71 рубля.

До решения по ставке курс рубля укреплялся к доллару на 19 копеек – до 64,7 рубля, к евро – на 28 копеек, до 70,99 рубля.