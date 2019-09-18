ФРС США ожидает, что инфляция в стране вернется к 2% - Пауэлл
ВАШИНГТОН, 18 сен /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система США ожидает, что инфляция в стране вернется к целевому уровню в 2%, заявил глава американского регулятора Джером Пауэлл.
"Инфляция идет ниже цели в 2%…. Но мы ожидаем, что инфляция вернется к 2%", — сказал Пауэлл журналистам.
По его словам, в 2020 году ожидается инфляция в 1,9%, а к 2021 году — целевой двухпроцентный показатель.
ФРС США решила в среду снизить ставку на 0,25 п.п. – до 1,75-2%. Это уже второе подряд заседание со снижением ставки.
https://1prime.ru/state_regulation/20190918/830334708.html