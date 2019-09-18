ВАШИНГТОН, 18 сен /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система считает, что рынок труда в США останется крепким, заявил глава американского центробанка Джером Пауэлл.

"Мы ожидаем, что рынок труда останется крепким. Медианный прогноз (безработицы) удерживается ниже 4% на последующие несколько лет", — сказал Пауэлл журналистам.

По его словам, некоторого снижения роста занятости в текущем году следовало ожидать после высоких результатов 2018 года. Люди продолжают находить работу, а зарплаты растут, в особенности среди низкооплачиваемых профессий.

ФРС по итогам заседания 17-18 сентября ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 1,75-2% с 2-2,25% годовых.